В ОАЭ приезжают делегации, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью второго президента страны

Новости ОАЭ. В Объединенные Арабские Эмираты со всего мира прибывают делегации, чтобы выразить соболезнования новому лидеру, шейху Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну, в связи со смертью его сводного брата, президента Халифы бин Заида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.