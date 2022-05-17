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В ОАЭ приезжают делегации, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью второго президента страны

17 мая 2022 13:30
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Новости ОАЭ. В Объединенные Арабские Эмираты со всего мира прибывают делегации, чтобы выразить соболезнования новому лидеру, шейху Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну, в связи со смертью его сводного брата, президента Халифы бин Заида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ОАЭ приезжают делегации, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью второго президента страны-1

Накануне по поручению Президента Беларуси это сделали премьер-министр нашей страны и президент Национального олимпийского комитета. Шейх Мохаммед, правитель богатого эмирата Абу-Даби, в течение многих лет руководил союзным Западу государством Персидского залива, производителем нефти ОПЕК и региональным деловым центром, прежде чем 14 мая Федеральный верховный совет назначил его третьим президентом ОАЭ.  

# Беларусь-ОАЭ # Халифа ибн Заид Аль Нахайян # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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