В ОАЭ приезжают делегации, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью второго президента страны

Новости ОАЭ. В Объединенные Арабские Эмираты со всего мира прибывают делегации, чтобы выразить соболезнования новому лидеру, шейху Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну, в связи со смертью его сводного брата, президента Халифы бин Заида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне по поручению Президента Беларуси это сделали премьер-министр нашей страны и президент Национального олимпийского комитета. Шейх Мохаммед, правитель богатого эмирата Абу-Даби, в течение многих лет руководил союзным Западу государством Персидского залива, производителем нефти ОПЕК и региональным деловым центром, прежде чем 14 мая Федеральный верховный совет назначил его третьим президентом ОАЭ.