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МВД РФ объявило главкома ВСУ Залужного в розыск

30 мая 2023 14:22
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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в розыск. Об этом информирует РИА Новости. 

МВД РФ объявило главкома ВСУ Залужного в розыск-1

Фото: Pinterest

Такое решение российской стороной принято на основании статьи Уголовного Кодекса, другие подробности не приводятся. 

Ранее в СМИ со ссылкой на представителя силовых структур РФ появилась информация о том, что глава ВСУ Залужный в начале мая был ранен в зоне СВО. Он пострадал в результате удара по украинскому командному пункту под Херсоном. Залужного лечили в военном госпитале в Киеве. Сообщалось, что после ранения украинский военачальник не сможет продолжить службу по состоянию здоровья.  

# Международная политика # Валерий Залужный

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