МВД РФ объявило главкома ВСУ Залужного в розыск

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в розыск. Об этом информирует РИА Новости.

Такое решение российской стороной принято на основании статьи Уголовного Кодекса, другие подробности не приводятся.

Ранее в СМИ со ссылкой на представителя силовых структур РФ появилась информация о том, что глава ВСУ Залужный в начале мая был ранен в зоне СВО. Он пострадал в результате удара по украинскому командному пункту под Херсоном. Залужного лечили в военном госпитале в Киеве. Сообщалось, что после ранения украинский военачальник не сможет продолжить службу по состоянию здоровья.