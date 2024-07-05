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Путин исключает возможность прекращения огня в Украине до начала переговоров

05 июля 2024 12:35
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Российский лидер Владимир Путин заявил, умиротворение в Украине будет возможно только в случае достижения бесповоротных договоренностей. Об этом пишет РИА Новости.
 
Он отметил, что Россия не может пойти на прекращение огня без уверенности в ответных действиях Киева. Владимир Путин напомнил о договоренностях 2022 года о выводе российских войск из Киева, к которым Украина не отнеслась.

Он также заметил, что после перемирия противник может воспользоваться им, чтобы укрепить свои позиций и приготовиться к продолжению конфликта.

# Международная политика

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