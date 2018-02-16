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Семь автомобилей провалились в яму. Почему в центре Рима образовалась 10-метровая воронка?

16 февраля 2018 09:05
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Новости Италии. На одной из жилых улиц в центре Рима образовалась гигантская воронка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10-метровую яму провалились семь автомобилей.  

Семь автомобилей провалились в яму. Почему в центре Рима образовалась 10-метровая воронка?-1

Причины ее возникновения пока неизвестны. Повлиять на обвал могли строительные работы, которые проводятся вблизи места инцидента. Также не исключается возможное размытие участка.  

В результате происшествия никто не пострадал. Чтобы избежать несчастных случаев, жителей рядом стоящих домов эвакуировали. Прокуратура начала следствие по факту происшествия.  

В Риме образовалась воронка глубиной около 10 метров. Эвакуированы 22 семьи

# Фотофакт # Авария

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