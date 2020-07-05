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В Хорватии проходят парламентские выборы

05 июля 2020 11:52
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Новости Хорватии. 5 июля в Хорватии выбирают парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране и за рубежом открылись почти 7 тысяч избирательных участков.

В выборах участвуют кандидаты от 70 политических партий, объединений и коалиций.

В Хорватии проходят парламентские выборы-1

Однако основная борьба за 151 депутатское кресло развернется между правящей партией «Хорватское демократическое содружество» премьер-министра страны и коалицией «Перезагрузка» во главе с основной оппозиционной силой – Социал-демократической партией.

В Хорватии проходят парламентские выборы-4

Парламентские выборы в Хорватии изначально планировалось провести осенью, однако из-за прогнозов об ухудшении ситуации с распространением коронавируса власти договорились с оппозицией о переносе голосования.

# Международная политика # Фотофакт

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