В Хорватии проходят парламентские выборы

Новости Хорватии. 5 июля в Хорватии выбирают парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране и за рубежом открылись почти 7 тысяч избирательных участков. В выборах участвуют кандидаты от 70 политических партий, объединений и коалиций.

Однако основная борьба за 151 депутатское кресло развернется между правящей партией «Хорватское демократическое содружество» премьер-министра страны и коалицией «Перезагрузка» во главе с основной оппозиционной силой – Социал-демократической партией.