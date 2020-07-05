Непогода в Японии: затоплен дом престарелых, есть погибшие

Новости Японии. Непогода в Японии стала причиной гибели не менее 30 человек на юго-западе страны. Почти 20 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Непогода в Японии стала причиной гибели не менее 30 человек на юго-западе страны. Почти 20 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощные ливневые дожди, которые не прекращаются несколько дней, вызвали разливы рек и оползни. Наибольший удар пришелся на префектуру Кумамото, где произошел разлив сразу нескольких рек.
Оказался затопленным дом престарелых. 14 человек погибли. Прибывшим на место спасателям удалось спасти около 50 человек – постояльцев и работников учреждения.
В префектурах Кумамото и Кагосима продолжает действовать максимальный – пятый уровень опасности. Уже эвакуированы более 200 тысяч человек. Свыше 6 тысяч домов остаются без электричества.