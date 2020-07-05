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Непогода в Японии: затоплен дом престарелых, есть погибшие

05 июля 2020 12:11
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Новости Японии. Непогода в Японии стала причиной гибели не менее 30 человек на юго-западе страны. Почти 20 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода в Японии: затоплен дом престарелых, есть погибшие-1

Мощные ливневые дожди, которые не прекращаются несколько дней, вызвали разливы рек и оползни. Наибольший удар пришелся на префектуру Кумамото, где произошел разлив сразу нескольких рек.

Оказался затопленным дом престарелых. 14 человек погибли. Прибывшим на место спасателям удалось спасти около 50 человек – постояльцев и работников учреждения.

Непогода в Японии: затоплен дом престарелых, есть погибшие-4

В префектурах Кумамото и Кагосима продолжает действовать максимальный – пятый уровень опасности. Уже эвакуированы более 200 тысяч человек. Свыше 6 тысяч домов остаются без электричества.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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