Прямой эфир

В Японии автомобиль протаранил здание детского сада, пострадали семь человек

27 декабря 2020 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. По меньшей мере семь человек (среди них пятеро детей) пострадали в результате ДТП в городе Саппоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии автомобиль протаранил здание детского сада, пострадали семь человек-1

Авария с участием трех автомобилей произошла на городском перекрестке. В результате одна из машин въехала в здание детского сада, пробила входную дверь и стеклянную стену. Дети и воспитатели получили различные травмы. Их жизням ничего не угрожает.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС начинает массовую вакцинацию от коронавируса
27 декабря 2020 11:15

ЕС начинает массовую вакцинацию от коронавируса

Коронавирус нашли на Южном полюсе, а британский штамм на 56% заразнее других
26 декабря 2020 18:42

Коронавирус нашли на Южном полюсе, а британский штамм на 56% заразнее других

В Узбекистане произошло землетрясение в 20 километрах от крупного города
26 декабря 2020 18:40

В Узбекистане произошло землетрясение в 20 километрах от крупного города