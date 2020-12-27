В Японии автомобиль протаранил здание детского сада, пострадали семь человек

Новости Японии. По меньшей мере семь человек (среди них пятеро детей) пострадали в результате ДТП в городе Саппоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария с участием трех автомобилей произошла на городском перекрестке. В результате одна из машин въехала в здание детского сада, пробила входную дверь и стеклянную стену. Дети и воспитатели получили различные травмы. Их жизням ничего не угрожает.