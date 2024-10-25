МУС решил направить дело Монголии в Ассамблею стран-членов из-за Путина

Международный уголовный суд (МУС) направил дело Монголии в Ассамблею государств-участников Римского статута за то, что она не согласилась задержать и экстрадировать российского лидера Владимира Путина во время его визита. Об этом пишет РИА Новости.

Путин посещал Монголию 2-3 сентября, провел переговоры и принял участие в праздничных мероприятиях. МУС вынес решение, что Монголия нарушила положения Римского статута, не арестовав Путина.

МУС напоминает, что государства-участники должны арестовывать лиц, на которых выдан ордер. Ранее МУС выписал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, предъявив им обвинения в «депортации» детей из зоны боевых действий. В Москве не поддерживают юрисдикцию МУС и считают его решения не имеющими юридической силы.