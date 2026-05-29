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В Далласе произошел взрыв в жилом комплексе – есть жертвы

29 мая 2026 10:58
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В жилом комплексе Далласа произошел взрыв. Три человека погибли, в том числе ребенок. Еще пятеро получили ранения – один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Далласе произошел взрыв в жилом комплексе – есть жертвы-2

Эвакуированы несколько десятков жильцов. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить пожар. На месте ЧП идет разбор завалов. По основной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Жильцы еще накануне почувствовали его запах. По данным экстренных служб, газопровод случайно повредили строители во время ремонтных работ, которые ведутся рядом с местом происшествия. 

# США

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