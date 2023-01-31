В Брюсселе на протесты вышли 18 тысяч человек, недовольных низкой зарплатой

Новости Бельгии. Улицы Брюсселя заполнили протестующие, недовольные низкой оплатой труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего более 18 тысяч человек принимают участие в акции. В основном это сотрудники больниц и социальных служб.

Марш по бельгийской столице организовали три крупнейших профсоюза страны. Люди вышли под лозунгом «Мы так больше не можем». Активисты призывают правительство увеличить заработную плату и улучшить баланс между работой и личной жизнью. В данном случае речь о нагрузке, которая увеличилась в связи с увольнением ряда работников.