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В Брюсселе на протесты вышли 18 тысяч человек, недовольных низкой зарплатой

31 января 2023 19:38
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Новости Бельгии. Улицы Брюсселя заполнили протестующие, недовольные низкой оплатой труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего более 18 тысяч человек принимают участие в акции. В основном это сотрудники больниц и социальных служб.

В Брюсселе на протесты вышли 18 тысяч человек, недовольных низкой зарплатой-1

Марш по бельгийской столице организовали три крупнейших профсоюза страны. Люди вышли под лозунгом «Мы так больше не можем». Активисты призывают правительство увеличить заработную плату и улучшить баланс между работой и личной жизнью. В данном случае речь о нагрузке, которая увеличилась в связи с увольнением ряда работников.

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# Акции протеста # Новости Бельгии # Фотофакт

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