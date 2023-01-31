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США направили в Украину более 60 боевых машин пехоты на сумму в 3 млрд долларов

31 января 2023 19:38
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США отправили более 60 боевых машин пехоты «Брэдли» в Украину. Это первая партия, отметили в Пентагоне, в рамках очередного пакета помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

США направили в Украину более 60 боевых машин пехоты на сумму в 3 млрд долларов-1

На этот раз он обошелся Вашингтону почти в 3 миллиарда долларов. Кроме того, администрация Байдена объявила о дополнительной поддержке в сфере безопасности. В рамках которой Киев получит боеприпасы, ракеты и бронетранспортеры Stryker. Таким образом, общая сумма американской военной помощи Украине превысила 27 миллиардов долларов.  

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# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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