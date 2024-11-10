Москва подверглась массовой атаке украинских дронов, пострадала женщина

В городском округе Раменское пострадала женщина вследствие атаки БПЛА ВСУ, пишет ТАСС.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, 52-летняя женщина госпитализирована с ожогами лица, шеи и рук. В данный момент она находится в реанимации.

Силами ПВО РФ перехвачено уничтожено более 30 украинских БЛА в Раменском, Коломне и Домодедово, отметил Воробьев. Он также сообщил, что на территории Раменского городского округа после падения дронов произошло возгорание двух домов в поселке Становое.