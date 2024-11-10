Прямой эфир

Москва подверглась массовой атаке украинских дронов, пострадала женщина

10 ноября 2024 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В городском округе Раменское пострадала женщина вследствие атаки БПЛА ВСУ, пишет ТАСС.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, 52-летняя женщина госпитализирована с ожогами лица, шеи и рук. В данный момент она находится в реанимации.

Силами ПВО РФ перехвачено уничтожено более 30 украинских БЛА в Раменском, Коломне и Домодедово, отметил Воробьев. Он также сообщил, что на территории Раменского городского округа после падения дронов произошло возгорание двух домов в поселке Становое.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Шок Зеленского от победы Трампа говорит о том, что Киев проигрывает конфликт
10 ноября 2024 11:41

Шок Зеленского от победы Трампа говорит о том, что Киев проигрывает конфликт

Собянин: средства ПВО РФ уничтожили 32 украинских БПЛА
10 ноября 2024 11:19

Собянин: средства ПВО РФ уничтожили 32 украинских БПЛА

Захарова: уходящая администрация Байдена ещё может «нагадить» России
10 ноября 2024 11:00

Захарова: уходящая администрация Байдена ещё может «нагадить» России