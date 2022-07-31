Москва добилась своих целей. Рассказываем, что происходит с зерном на мировом рынке

Новости Беларуси. На фоне грядущего мирового голода не одну неделю мы следим за продуктовой сделкой в Стамбуле, где решали судьбу украинского зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но вот ждать, пока Киев разберется со своими проблемами, готовы не все. Первым терпение лопнуло у Египта, где цены на хлеб и так уже подскочили выше пирамид. На неделе Каир отказался от контрактов, по которыми еще в феврале и марте должен был получить от Украины 240 тысяч тонн зерна.

Отметим, что ежегодно Египет закупает примерно 12 миллионов тонн пшеницы. Недопоставленные тонны – а это всего лишь 2 % – может компенсировать Россия, о чем глава МИД РФ уже договорился в Каире. Но почему Египет так долго и не разрывал контракт? Все просто – цена в соглашениях еще старая, а это 1,5-2 раза ниже нынешней стоимости зерна. Но терпение лопнуло.

Украина такой отказ переживет достаточно болезненно. Ведь по факту проще и дешевле заказывать зерно в России, чем загружать его в украинских портах, а потом везти по заминированной акватории Черного моря, которая пока не готова к проходу судов. Одним словом, рискованно. Да и данных о новых сделках на покупку украинского зерна пока не поступало.

А вот Москва, получается, полностью добилась своих целей. После переговоров в Турции санкции с российского зерна сняли и теперь оно свободно может поступать на мировые рынки. А за счет проблем на украинском маршруте сохранится и высокая цена. Что в такой ситуации будет делать Украина, сказать сложно.

В Беларуси уже поняли, что логистика, да и прибыль, украинцев мало интересуют: ни один из сухопутных маршрутов вывоза зерна, в том числе и самый короткий, через нашу страну в Прибалтику – не задействовали. После демарша Египта ставится под сомнение и вывоз по морю. Ну и в конце концов непонятно, зачем вообще вывозить зерно из воюющей страны, где угроза голода зимой реальнее некуда.