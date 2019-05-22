Прямой эфир

Мощный торнадо в Польше вырывал деревья и сносил крыши

22 мая 2019 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Последствия торнадо устраняют в Польше,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия кружила накануне в районе Люблина. Мощный ветер вырывал с корнями деревья и сносил крыши с домов.

Мощный торнадо в Польше вырывал деревья и сносил крыши-1

В результате разрушенными оказались более 100 строений. Сообщается об одном пострадавшем.

Стихия нарушила электроснабжение. Без электричества остались десятки семей. Восстановительные работы продолжаются.

Мощный торнадо в Польше вырывал деревья и сносил крыши-4

Спасатели вместе с жителями приводят в порядок пострадавшие территории. Жителям разрушенных домов будут выплачены денежные компенсации.

# Торнадо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мир перешёл на новую систему единиц измерения. Беларусь тоже
22 мая 2019 07:00

Мир перешёл на новую систему единиц измерения. Беларусь тоже

В Новой Зеландии предъявили обвинение в терроризме австралийцу, нападавшему на мечети
21 мая 2019 11:39

В Новой Зеландии предъявили обвинение в терроризме австралийцу, нападавшему на мечети

На США движется мощный торнадо: в зоне угрозы почти 2 млн человек
21 мая 2019 11:34

На США движется мощный торнадо: в зоне угрозы почти 2 млн человек