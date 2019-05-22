Мощный торнадо в Польше вырывал деревья и сносил крыши

Новости Польши. Последствия торнадо устраняют в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия кружила накануне в районе Люблина. Мощный ветер вырывал с корнями деревья и сносил крыши с домов.
Новости Польши. Последствия торнадо устраняют в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия кружила накануне в районе Люблина. Мощный ветер вырывал с корнями деревья и сносил крыши с домов.
В результате разрушенными оказались более 100 строений. Сообщается об одном пострадавшем.
Стихия нарушила электроснабжение. Без электричества остались десятки семей. Восстановительные работы продолжаются.
Спасатели вместе с жителями приводят в порядок пострадавшие территории. Жителям разрушенных домов будут выплачены денежные компенсации.