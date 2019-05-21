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На США движется мощный торнадо: в зоне угрозы почти 2 млн человек

21 мая 2019 11:34
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Новости США. Мощный торнадо надвигается на США: под угрозой почти 2 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На США движется мощный торнадо: в зоне угрозы почти 2 млн человек-1

Над Оклахомой смерчи пронеслись еще накануне: гигантские воронки кружили рядом с несколькими населенными пунктами штата.

По прогнозам синоптиков, торнадо будет сопровождаться сильным ветром, скоростью более 120 км/час. Власти призывают жителей по возможности не покидать свои дома. Объявлен высший уровень погодной опасности.

На США движется мощный торнадо: в зоне угрозы почти 2 млн человек-4

На США движется мощный торнадо: в зоне угрозы почти 2 млн человек-6

# Ураганы # Фотофакт

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