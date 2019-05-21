На США движется мощный торнадо: в зоне угрозы почти 2 млн человек

Новости США. Мощный торнадо надвигается на США: под угрозой почти 2 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над Оклахомой смерчи пронеслись еще накануне: гигантские воронки кружили рядом с несколькими населенными пунктами штата.

По прогнозам синоптиков, торнадо будет сопровождаться сильным ветром, скоростью более 120 км/час. Власти призывают жителей по возможности не покидать свои дома. Объявлен высший уровень погодной опасности.