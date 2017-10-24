Видеофакт: в Аргентине молния ударила в метре от 12-летнего мальчика

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на маму мальчика, во время грозы ребенок с зонтом вышел из-под крыши на газон, где около него в землю ударил разряд молнии.

Новости Аргентины. В сети появилось видео, как около 12-летнего мальчика из Аргентины ударила молния.

Известно, что ролик снимала мама ребенка. По словам женщины, ее сын говорил, что ничего не произойдет. Момент удара стал для семьи шокирующим событием.

Мама мальчика:

Слава Богу, что с ним ничего не случилось.