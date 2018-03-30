Мощные снегопады в Германии спровоцировали рост количества ДТП

Новости Германии. Мощные снегопады бушуют на севере Германии. Метель и сильный ветер уже привели к росту числа ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нескольких городах зафиксировано свыше 40 аварий. Сообщается о десятке пострадавших. Поваленные деревья преградили путь не только автомобилям, но и поездам. Движение составов региональных линий приостановлено. В Гамбурге высота снежного покрова составила 10 сантиметров. К ликвидации последствий стихии привлечены 650 сотрудников коммунальных служб.