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Мощные снегопады в Германии спровоцировали рост количества ДТП

30 марта 2018 15:12
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Новости Германии. Мощные снегопады бушуют на севере Германии. Метель и сильный ветер уже привели к росту числа ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощные снегопады в Германии спровоцировали рост количества ДТП-1

В нескольких городах зафиксировано свыше 40 аварий. Сообщается о десятке пострадавших. Поваленные деревья преградили путь не только автомобилям, но и поездам. Движение составов региональных линий приостановлено. В Гамбурге высота снежного покрова составила 10 сантиметров. К ликвидации последствий стихии привлечены 650 сотрудников коммунальных служб.

# Фотофакт # Аварии в Германии

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