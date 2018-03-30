На аукционе во Франции впервые за 20 лет выставят картину Ван Гога

Новости Франции. Впервые за 20 лет одно из полотен Ван Гога будет выставлено на аукционе во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о картине, написанной в 1882 году – «Женщины в дюнах за починкой сетей». Оценочная стоимость работы всемирно известного художника от трех до пяти миллионов евро. Торги состоятся в начале июня в Париже.