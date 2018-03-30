Прямой эфир

На аукционе во Франции впервые за 20 лет выставят картину Ван Гога

30 марта 2018 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Впервые за 20 лет одно из полотен Ван Гога будет выставлено на аукционе во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На аукционе во Франции впервые за 20 лет выставят картину Ван Гога-1

Речь идет о картине, написанной в 1882 году – «Женщины в дюнах за починкой сетей». Оценочная стоимость работы всемирно известного художника от трех до пяти миллионов евро. Торги состоятся в начале июня в Париже.

На аукционе во Франции впервые за 20 лет выставят картину Ван Гога-4

К слову, сегодня у мастера-постимпрессиониста день рождения. Винсент Ван Гог появился на свет 30 марта 1853 года.

# Фотофакт # живопись # Ван Гог

Другие новости рубрики

Все новости
Седьмой фигурант дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Задержана начальник инспекции стройнадзора
30 марта 2018 11:30

Седьмой фигурант дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Задержана начальник инспекции стройнадзора

О недостатках системы противопожарной безопасности владелицу ТЦ «Зимняя вишня» предупреждали неоднократно
30 марта 2018 09:30

О недостатках системы противопожарной безопасности владелицу ТЦ «Зимняя вишня» предупреждали неоднократно

Подняться по 36 мечам и станцевать на горячих углях: этнофестиваль в Китае
30 марта 2018 08:39

Подняться по 36 мечам и станцевать на горячих углях: этнофестиваль в Китае