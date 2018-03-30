20 человек сгорели заживо в автобусе: трагедия Таиланде

Новости Таиланда. В Таиланде не менее 20 человек заживо сгорели в автобусе. Все они – мигранты из Мьянмы, приехавшие на заработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. В Таиланде не менее 20 человек заживо сгорели в автобусе. Все они – мигранты из Мьянмы, приехавшие на заработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В двухъярусном транспортном средстве находились 47 человек, когда в середине салона внезапно вспыхнуло пламя. Водитель остановил автобус и вызвал службу спасения. До их прибытия салон смогли покинуть 27 человек.
Остальные оказались в огненной ловушке. Пожарные быстро ликвидировали возгорание, однако спасти людей не удалось. Причины происшествия устанавливают эксперты.