Состав нового правительства объявили в Японии

Новости Японии. Свои посты сохранили лишь 6 ключевых министров, наиболее близких премьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две трети кресел заняли новые лица. Ранее Синдзо Абэ принял отставку третьего, с момента своего избрания на пост премьер-министра, правительства. Как только новый кабинет пройдет церемонию утверждения императором, он будет считаться официально сформированным.