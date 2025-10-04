Мощные дожди затопили известный курорт в Болгарии – есть погибшие

Болгарские курорты смыло дождевым потопом. Накануне наводнения обрушились на улицы поселка Елените, расположенного вблизи курорта Солнечный Берег. Жертвами разгула стихии стали по меньшей мере три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из них утонул в затопленном подвале. Еще двое – спасатели. Они трагически погибли оказывая помощь пострадавшим. Специалисты столкнулись с трудностями при доступе к отелям. Улицы курорта превратились в бурные реки. За несколько часов в районе выпало до 400 миллиметров осадков.

Армия направила два катера со спасателями для оказания помощи пострадавшим. В районе бедствия также работают более 10 пожарных машин. В ближайшие сутки в регионе прогнозируются новые проливные дожди. В Елените объявлено чрезвычайное положение с указанием немедленной эвакуации жителей.