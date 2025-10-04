Сугробы и минусовая температура – аномальный снегопад обрушился на Балканы

Аномальный снегопад парализовал Балканы. В нескольких странах региона, включая Северную Македонию, Косово и Сербию накануне были зафиксированы непривычно низкие температуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в горных районах Северной Македонии столбик термометра опустился до -4, а снежный покров достиг 12 сантиметров. Сугробы привели к серьезным перебоям в движении транспорта. Власти объявили штормовые предупреждения. Сообщается о хаосе на дорогах из-за поваленных деревьев.

Все силы брошены на расчистку трасс, но ситуация остается сложной. Сообщается, что из-за тяжести снега зафиксированы повреждения зданий. Красный уровень опасности объявлен также для Косово и Сербии. Там могут образоваться сугробы высотой более 15 сантиметров в течение дня.