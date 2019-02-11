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Церемония вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе: награды присуждены в 78 номинациях

11 февраля 2019 08:56
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Новости США. Церемония вручения премии «Грэмми» состоялась в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе: награды присуждены в 78 номинациях-1

Церемония вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе: награды присуждены в 78 номинациях-3

В одной из наиболее престижных номинаций – «Альбом года» – победила американская кантри-исполнительница Кейси Масгрейвс.

Церемония вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе: награды присуждены в 78 номинациях-6

Церемония вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе: награды присуждены в 78 номинациях-8

Впервые в истории конкурса «Лучшей песней года» стала хип-хоп композиция This is America в исполнении Чайлдиша Гамбино.

Церемония вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе: награды присуждены в 78 номинациях-11

Леди Гага получила статуэтку за лучшее сольное поп-выступление, а лучшим вокальным поп-альбомом была признана пластинка Арианы Гранде.

Церемония вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе: награды присуждены в 78 номинациях-14

Премию «Грэмми» в 2019 году вручали в 61-й раз. Награды были присуждены в 78 номинациях.

Церемония вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе: награды присуждены в 78 номинациях-17

# Музыка # Фотофакт

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