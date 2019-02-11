Церемония вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе: награды присуждены в 78 номинациях

Новости США. Церемония вручения премии «Грэмми» состоялась в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной из наиболее престижных номинаций – «Альбом года» – победила американская кантри-исполнительница Кейси Масгрейвс.

Впервые в истории конкурса «Лучшей песней года» стала хип-хоп композиция This is America в исполнении Чайлдиша Гамбино.

Леди Гага получила статуэтку за лучшее сольное поп-выступление, а лучшим вокальным поп-альбомом была признана пластинка Арианы Гранде.