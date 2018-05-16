Мощная буря в США оставила без электроэнергии 400 тысяч человек

Новости США. Свыше 400 тысяч американцев остались без электричества из-за мощной бури, которая обрушилась на северо-восток США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни, грозы и шквалистый ветер, с порывами до 35 метров в секунду сильнее всего ударили по штатам Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут. Разгул стихии привел к перебоям в движении поездов, как наземных, так и метро. Синоптики не исключают возможности возникновения торнадо.