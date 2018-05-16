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КНДР отказалась от переговоров на министерском уровне с Южной Кореей

16 мая 2018 08:12
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Новости мира. Переговоры между Северной и Южной Кореей на министерском уровне, которые должны были состояться днем 16 мая в Пханмунджоме, отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР отказалась от переговоров на министерском уровне с Южной Кореей-1

От проведения заседания отказалась КНДР. Причиной послужили ежегодные военные учения Южной Кореи и США. В Сеуле выразили сожаления по поводу отсрочки и отметили, что эти действия не соответствуют согласованной 27 апреля лидерами двух сторон декларации.

# Международная политика # Фотофакт

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