КНДР отказалась от переговоров на министерском уровне с Южной Кореей

Новости мира. Переговоры между Северной и Южной Кореей на министерском уровне, которые должны были состояться днем 16 мая в Пханмунджоме, отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Переговоры между Северной и Южной Кореей на министерском уровне, которые должны были состояться днем 16 мая в Пханмунджоме, отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От проведения заседания отказалась КНДР. Причиной послужили ежегодные военные учения Южной Кореи и США. В Сеуле выразили сожаления по поводу отсрочки и отметили, что эти действия не соответствуют согласованной 27 апреля лидерами двух сторон декларации.