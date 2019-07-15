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Морской дьявол приплыл к людям за помощью

15 июля 2019 09:06
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Новости Австралии. Трехметровый скат приплыл к людям за помощью. Необычный случай произошел у побережья Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морской дьявол приплыл к людям за помощью-1

По словам дайверов, морской дьявол (так называют этот вид скатов) подплыл к ним и замер на месте. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что у глаз животного застрял рыболовный крючок.

Все время, пока люди пытались вытащить его, морской гигант не двигался. Лишь после того, когда операция успешно завершилась, благодарный скат уплыл в море.

Морской дьявол приплыл к людям за помощью-4

Морской дьявол приплыл к людям за помощью-6

Морской дьявол приплыл к людям за помощью-8

# Дикие животные # Фотофакт

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