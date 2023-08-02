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Данные опроса: немцы с пессимизмом и тревогой смотрят на будущее своей страны

02 августа 2023 12:58
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Новости Германии. Немцы с пессимизмом и тревогой смотрят на будущее своей страны. Об этом говорят опубликованные данные опроса, проведенного национальным центром изучения общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные опроса: немцы с пессимизмом и тревогой смотрят на будущее своей страны-1

Как выяснилось, 66 % жителей ФРГ считают, что состояние экономики продолжит ухудшаться. Что стало рекордом, правда, совсем не радующим. В январе такого мнения придерживались лишь 56 % немцев. К концу года, по мнению экспертов, количество недовольных вырастет еще больше. Около половины опрошенных считают для себя главной проблемой продолжающийся рост цен. 32 % респондентов считают, что во всех бедах Германии виноваты политики.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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