Данные опроса: немцы с пессимизмом и тревогой смотрят на будущее своей страны

Новости Германии. Немцы с пессимизмом и тревогой смотрят на будущее своей страны. Об этом говорят опубликованные данные опроса, проведенного национальным центром изучения общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, 66 % жителей ФРГ считают, что состояние экономики продолжит ухудшаться. Что стало рекордом, правда, совсем не радующим. В январе такого мнения придерживались лишь 56 % немцев. К концу года, по мнению экспертов, количество недовольных вырастет еще больше. Около половины опрошенных считают для себя главной проблемой продолжающийся рост цен. 32 % респондентов считают, что во всех бедах Германии виноваты политики.