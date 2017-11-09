В Мексике временно закрыли около 300 школ из-за угроз в адрес учителей и учеников

Новости Мексики. В Мексике закрылись около 300 школ. Речь идет о штате Герреро. Учителя и ученики регулярно получали угрозы от местных преступных группировок и теперь просто боятся выходить на работу и учебу. Эта проблема затронула почти 60 тысяч человек.

Власти просили возобновить занятия в понедельник, однако люди отказались подвергать свои жизни риску. Стоит отметить, с каждым годом уровень преступности в штате сильно возрастает. В борьбе за контроль над наркотрафиком банды устраивают настоящие бойни на улицах.