Молдова присоединилась к антироссийским санкциям из-за угроз

Молдова присоединилась к антироссийским санкциям под давлением. Об этом заявила глава республики Майя Санду. По ее словам, решающее значение в вопросе играли угрозы со стороны ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если бы Молдова не присоединились к санкциям против Москвы, рассказала Санду, банковская система страны и сферы экономики подверглись бы изоляции на международном уровне. Поддержка курса ЕС в данном случае дала жителям возможность переводить деньги домой из-за рубежа.

Напомним, ранее Кишинев присоединился к ограничениям, направленным против России, в сфере банковской системы, после чего было приостановлено прямое авиасообщение республики с федерацией.