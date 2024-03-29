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Молдаване требуют отставки главы МИД из-за инцидента с детьми на границе

29 марта 2024 19:32
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Эта резонансная история, из-за которой молдавские дети двое суток не могли попасть домой, получила продолжение и на их родине. Там потребовали отставки главы МИД республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдаване требуют отставки главы МИД из-за инцидента с детьми на границе-1

С инициативой выступил глава местной политической партии. Предложение уже нашло поддержку в обществе. У здания Министерства внутренних дел проходит стихийный митинг. Свое недовольство его участники объясняют бездействием молдавского МИД. Его представители даже не посчитали нужным высказаться в защиту своих граждан. Помощи пришлось ждать со стороны. И оказала ее Беларусь.

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# Международная политика # Новости Молдовы

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