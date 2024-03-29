Молдаване требуют отставки главы МИД из-за инцидента с детьми на границе

Эта резонансная история, из-за которой молдавские дети двое суток не могли попасть домой, получила продолжение и на их родине. Там потребовали отставки главы МИД республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С инициативой выступил глава местной политической партии. Предложение уже нашло поддержку в обществе. У здания Министерства внутренних дел проходит стихийный митинг. Свое недовольство его участники объясняют бездействием молдавского МИД. Его представители даже не посчитали нужным высказаться в защиту своих граждан. Помощи пришлось ждать со стороны. И оказала ее Беларусь.