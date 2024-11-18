МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 59 украинских БПЛА над пятью российскими регионами

Российские средства ПВО ликвидировали 59 БПЛА ВСУ над регионами страны, пишет ТАСС.

Министерство обороны РФ информирует, что ночью с 17 на 18 ноября ВС Украины попытались атаковать российские объекты. Для этих целей ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 2 БЛА в районе территории Московской области, 45 беспилотников – над Брянской областью, 6 дронов – над Курской областью, 3 – в районе территории Белгородской области, 3 – над Тульской областью.