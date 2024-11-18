Часы героя «Титаника», спасшего 700 жизней, проданы за 2 миллиона долларов

Часы капитана судна «Карпатия» Артура Рострона, который спас более 700 пассажиров, плывущих на лайнере «Титаник», проданы на аукционе за 2 миллиона долларов США, пишет ТАСС.

Часы Tiffany из 18-каратного золота Рострону подарили выжившие пассажиры «Титаника». На часах есть гравировка: «подарена капитану Рострону с сердечной благодарностью и признательностью». Известно, что лот приобрел частный коллекционер из Америки.

«Титаник», направившись в рейс из порта Саутгемптон 10 апреля 1912 года, ночью с 14 на 15 апреля затонул из-за столкновения с айсбергом в Северной Атлантике. Катастрофа привела к гибели около 1,5 тысячи человек. Спаслись 712 пассажиров и членов экипажа. Первым отреагировал на сигнал о помощи пассажирский пароход «Карпатия», взяв на борт выживших.