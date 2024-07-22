Мишель Обама может сменить Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов

Самой обсуждаемой темой в мировых СМИ остается отказ Байдена участвовать в гонке за президентское кресло в США. Политический кризис внутри демократической партии оставляет американцев в недоумении, кто станет вторым основным кандидатом на грядущих президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что ближайшая приспешница и заместитель нынешнего президента Америки Камала Харрис заявила о своем выдвижении, но многие демократы не восприняли это всерьез.

Одни из самых влиятельных членов партии, экс-президент Барак Обама и бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выразили свой протест в отношении Харрис. Эксперты уже предрекают, кого могут выбрать кандидатом. Среди них губернаторы, министры и конгрессмены. Но больше всего предпочтения отдают бывшей первой леди США Мишель Обаме.