Прямой эфир

Мишель Обама может сменить Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов

22 июля 2024 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самой обсуждаемой темой в мировых СМИ остается отказ Байдена участвовать в гонке за президентское кресло в США. Политический кризис внутри демократической партии оставляет американцев в недоумении, кто станет вторым основным кандидатом на грядущих президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что ближайшая приспешница и заместитель нынешнего президента Америки Камала Харрис заявила о своем выдвижении, но многие демократы не восприняли это всерьез.

Мишель Обама может сменить Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов-1

Одни из самых влиятельных членов партии, экс-президент Барак Обама и бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выразили свой протест в отношении Харрис. Эксперты уже предрекают, кого могут выбрать кандидатом. Среди них губернаторы, министры и конгрессмены. Но больше всего предпочтения отдают бывшей первой леди США Мишель Обаме.

Мишель Обама может сменить Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов-4

Сообщается, что во время внутрипартийной борьбы ее муж, Барак, активно лоббирует ее интересы для дальнейшего продвижения. Теперь остается только ждать окончательного решения, которое будет опубликовано совсем скоро. Остается всего месяц до начала партийного съезда, на котором и будет официально представлен кандидат от демократов.

# Международная политика # Мишель Обама # Камала Харрис # Джо Байден # Барак Обама # Нэнси Пелоси

Другие новости рубрики

Все новости
В Хорватии в доме престарелых неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям
22 июля 2024 14:41

В Хорватии в доме престарелых неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям

Сырский заявил о тотальном дефиците ракет малой дальности у ВСУ
22 июля 2024 14:09

Сырский заявил о тотальном дефиците ракет малой дальности у ВСУ

Брюссель не может простить Орбану поездки в Россию и Китай
22 июля 2024 13:40

Брюссель не может простить Орбану поездки в Россию и Китай