Мишель Обама может сменить Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов
Самой обсуждаемой темой в мировых СМИ остается отказ Байдена участвовать в гонке за президентское кресло в США. Политический кризис внутри демократической партии оставляет американцев в недоумении, кто станет вторым основным кандидатом на грядущих президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что ближайшая приспешница и заместитель нынешнего президента Америки Камала Харрис заявила о своем выдвижении, но многие демократы не восприняли это всерьез.
Одни из самых влиятельных членов партии, экс-президент Барак Обама и бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выразили свой протест в отношении Харрис. Эксперты уже предрекают, кого могут выбрать кандидатом. Среди них губернаторы, министры и конгрессмены. Но больше всего предпочтения отдают бывшей первой леди США Мишель Обаме.
Сообщается, что во время внутрипартийной борьбы ее муж, Барак, активно лоббирует ее интересы для дальнейшего продвижения. Теперь остается только ждать окончательного решения, которое будет опубликовано совсем скоро. Остается всего месяц до начала партийного съезда, на котором и будет официально представлен кандидат от демократов.