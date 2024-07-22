Брюссель не может простить Орбану поездки в Россию и Китай

Политики Еврососюза решили наказать Венгрию за то, что она осмелилась принимать самостоятельные решения. В Брюсселе сейчас проходит заседание министров иностранных дел ЕС, где обсуждается, по их мнению, «неприемлемая» политика Будапешта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство ЕС не может простить венгерскому премьер-министру Виктору Орбану его поездки в Россию и Китай, чтобы предпринять попытку урегулировать конфликт в Украине. Это случилось почти сразу, как Венгрия приняла на себя шестимесячное председательство в Евросоюзе. Никто из ее партнеров по ЕС не поручал ей миротворческую миссию. Это вызвало ярость в Брюсселе.

Некоторые страны – участники блока, в частности Германия, настроены весьма воинственно и требуют жестко наказать Венгрию. В частности бойкотировать встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС, которая должна пройти в конце августа в Будапеште. Возможно, будут и другие идеи. Какие – узнаем позже, по окончании сегодняшнего заседания.