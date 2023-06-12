В Красном море после пожара на яхте пропали туристы

Туристы пропали в Красном море после пожара на яхте. Инцидент произошел у берегов Марса-эль-Алама в Египте. Поиски троих британцев продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на лодке были 26 человек, включая экипаж, двух гидов и самих туристов. Известно, что спасти удалось 12 человек. О судьбе и состоянии остальных не сообщается. Судно загорелось накануне. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание, сообщили египетские службы безопасности. Британский МИД поддерживает связь с местными властями, пытаясь упростить поиски пропавших жителей Королевства.