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В Красном море после пожара на яхте пропали туристы

12 июня 2023 08:53
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Туристы пропали в Красном море после пожара на яхте. Инцидент произошел у берегов Марса-эль-Алама в Египте. Поиски троих британцев продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Красном море после пожара на яхте пропали туристы-1

Всего на лодке были 26 человек, включая экипаж, двух гидов и самих туристов. Известно, что спасти удалось 12 человек. О судьбе и состоянии остальных не сообщается. Судно загорелось накануне. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание, сообщили египетские службы безопасности. Британский МИД поддерживает связь с местными властями, пытаясь упростить поиски пропавших жителей Королевства.

# ЧП # Фотофакт

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