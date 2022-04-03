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Байден: «Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны»

03 апреля 2022 18:14
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Сегодня белорусы, в отличие от европейцев, не думают, как пережить холода, хватит ли денег, чтобы оплатить счет за газ и вообще, хватит ли газа на всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще подсолнечного масла, мяса, макарон, круп и дальше по списку.  

К чему приводят санкции – в сюжете Яны Шипко.  

Частично дефицит провоцирует и ажиотажный спрос. А как иначе, когда мировые лидеры, сменив пластинку с COVID-19 на всемирный голод-2022, предупреждают о продовольственном кризисе – тяжелейшем со времен Второй мировой? 

Байден: «Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны»-1

Джо Байден, президент США:  
Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну.  

«Сегодня я стал нищим». Французы недовольны экономическими проблемами страны – подробности здесь.  

# Экономический кризис # Яна Шипко # Джо Байден # Фотофакт

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