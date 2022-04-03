Байден: «Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны»

Сегодня белорусы, в отличие от европейцев, не думают, как пережить холода, хватит ли денег, чтобы оплатить счет за газ и вообще, хватит ли газа на всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще подсолнечного масла, мяса, макарон, круп и дальше по списку.

К чему приводят санкции – в сюжете Яны Шипко.

Частично дефицит провоцирует и ажиотажный спрос. А как иначе, когда мировые лидеры, сменив пластинку с COVID-19 на всемирный голод-2022, предупреждают о продовольственном кризисе – тяжелейшем со времен Второй мировой?