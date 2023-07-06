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В американском порту загорелось судно, загруженное автомобилями – два человека погибли

06 июля 2023 13:40
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Новости США. Два человека погибли, один пропал без вести при пожаре, вспыхнувшем на судне в порту Ньюарка на востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском порту загорелось судно, загруженное автомобилями – два человека погибли-1

Как сообщается, корабль был загружен автомобилями, что осложняло работу спасателей. Авто, которыми были забиты палубы, не давали им подобраться к очагам пламени и протянуть шланги. На то, чтобы ликвидировать пожар, им пришлось потратить более четырех часов. Теперь специалисты и следователи выясняют, что послужило причиной ЧП.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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