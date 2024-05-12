В Совфеде Пушков посоветовал Макрону прикусить язык

Сенатор Алексей Пушков подверг критике заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа готова сдерживать Россию в ходе украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

При этом Макрон не стал исключать возможность направления французских войск на территорию Украины при определенных обстоятельствах. Пушков в своем ответном слове призвал Макрона к самообладанию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что европейцы сознательно идут на обострение напряженности, наблюдая изменения в ситуации на Украине.