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Минобороны РФ: ВСУ ударили по Таганрогу модифицированной ракетой C-200

29 июля 2023 08:39
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилую инфраструктуру российского города Таганрога ракетой комплекса С-200, переделав ее в ударный вариант, сообщает РИА Новости.

Российским ПВО удалось засечь ракету и перехватить ее в воздушном пространстве, но осколки ракеты упали на городскую застройку. По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате атаки в больницы были доставлены девять человек, но детей среди них нет.

Кроме того, средствами ПВО недалеко от Азова была сбита еще одна ракета, обломки которой упали в безлюдной местности.

После этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сохраняет за собой право применить жесткие меры возмездия за обстрел Таганрога со стороны Украины и атаки БПЛА на Москву.

# Международная политика

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