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Минобороны РФ: в Киеве уничтожен американский ЗРК Patriot гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

16 мая 2023 13:40
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Военные силы России уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал», пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова.

Минобороны РФ: в Киеве уничтожен американский ЗРК Patriot гиперзвуковой ракетой «Кинжал»-1

Гиперзвуковая ракета «Кинжал». Фото: Pinterest

Он отметил, что точное попадание было достигнуто с использованием гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», который поразил зенитный ракетный комплекс Patriot, произведенный в США.

«Кинжал» является гиперзвуковой авиационной ракетой, разработанной и производимой в России. Она представляет собой систему воздух-земля, предназначенную для поражения различных целей, включая наземные и морские.

В Киеве уничтожение ЗРК никак не комментируют.  «Мы не будем комментировать российские источники», – заявил официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат на пресс-конференции во вторник, 16 мая.

# Оружие и боеприпасы # Игорь Конашенков

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