Минобороны РФ: в Киеве уничтожен американский ЗРК Patriot гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Военные силы России уничтожили американский ЗРК Patriot в Киеве с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал», пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова.

Он отметил, что точное попадание было достигнуто с использованием гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», который поразил зенитный ракетный комплекс Patriot, произведенный в США.

«Кинжал» является гиперзвуковой авиационной ракетой, разработанной и производимой в России. Она представляет собой систему воздух-земля, предназначенную для поражения различных целей, включая наземные и морские.

В Киеве уничтожение ЗРК никак не комментируют. «Мы не будем комментировать российские источники», – заявил официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат на пресс-конференции во вторник, 16 мая.