В Швейцарии распродают коллекцию драгоценностей миллиардерши Хайди Хортен

Новости Швейцарии. Более 150 миллионов долларов могут выручить за коллекцию драгоценностей австрийской миллиардерши Хайди Хортен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скончалась летом 2022 года. Теперь ее наследие – а это 700 украшений – уйдет с молотка. Но пока драгоценности выставлены в Женеве. Здесь и кольцо с бирманским рубином, оценивают которое в 15-20 миллионов долларов, и бриллиантовое колье в таком же ценовом диапазоне.