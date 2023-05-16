В Швейцарии распродают коллекцию драгоценностей миллиардерши Хайди Хортен
Новости Швейцарии. Более 150 миллионов долларов могут выручить за коллекцию драгоценностей австрийской миллиардерши Хайди Хортен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скончалась летом 2022 года. Теперь ее наследие – а это 700 украшений – уйдет с молотка. Но пока драгоценности выставлены в Женеве. Здесь и кольцо с бирманским рубином, оценивают которое в 15-20 миллионов долларов, и бриллиантовое колье в таком же ценовом диапазоне.
Раул Кадакия, глава Международного ювелирного отдела:
Вырученные средства частично идут на защиту окружающей среды, а также помощь детям. Таким образом, мы раскрыли все факты для наших клиентов, и у них есть возможность выбрать, хотят они участвовать в аукционе или нет.
Свое состояние Хортен получила в наследство от первого мужа. А теперь эксперты надеются, что смогут выручить за эти драгоценности рекордную сумму.