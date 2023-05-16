Прямой эфир

В Швейцарии распродают коллекцию драгоценностей миллиардерши Хайди Хортен

16 мая 2023 12:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швейцарии. Более 150 миллионов долларов могут выручить за коллекцию драгоценностей австрийской миллиардерши Хайди Хортен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скончалась летом 2022 года. Теперь ее наследие – а это 700 украшений – уйдет с молотка. Но пока драгоценности выставлены в Женеве. Здесь и кольцо с бирманским рубином, оценивают которое в 15-20 миллионов долларов, и бриллиантовое колье в таком же ценовом диапазоне.

В Швейцарии распродают коллекцию драгоценностей миллиардерши Хайди Хортен-1

Раул Кадакия, глава Международного ювелирного отдела:
Вырученные средства частично идут на защиту окружающей среды, а также помощь детям. Таким образом, мы раскрыли все факты для наших клиентов, и у них есть возможность выбрать, хотят они участвовать в аукционе или нет.

В Швейцарии распродают коллекцию драгоценностей миллиардерши Хайди Хортен-4

Свое состояние Хортен получила в наследство от первого мужа. А теперь эксперты надеются, что смогут выручить за эти драгоценности рекордную сумму.

# Аукционы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ему 72, а ей 80 лет. Пара из дома престарелых в Сирии обвенчалась
16 мая 2023 12:45

Ему 72, а ей 80 лет. Пара из дома престарелых в Сирии обвенчалась

В Ираке сократилось производство мёда. Виной всему – изменение климата
16 мая 2023 12:43

В Ираке сократилось производство мёда. Виной всему – изменение климата

Любители собак собрались в Сан-Диего на ежегодном фестивале. Все питомцы были красиво наряжены
16 мая 2023 12:41

Любители собак собрались в Сан-Диего на ежегодном фестивале. Все питомцы были красиво наряжены