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Минэнерго Украины: запасов топлива в стране хватит на 30 дней

16 мая 2023 12:57
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Запасов топлива в Украине хватит не более чем на месяц. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник, пишет РИА Новости. 

По его словам, в случае прекращения поставок нефти и нефтепродуктов потребность в них Украина сможет удовлетворить за счет собственной добычи и запасов не более чем на протяжении 30 дней. 

Колесник обратил внимание, что создание запасов нефтепродуктов – стратегический вопрос по части энергетической независимости Украины. Этот шаг предполагает формирование минимальных запасов в объеме до девяноста дней среднесуточного чистого импорта или шестидесяти одного дня среднесуточного внутреннего потребления в случае чрезвычайных ситуаций. 

# Международная политика

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