Минэнерго Украины: запасов топлива в стране хватит на 30 дней

Запасов топлива в Украине хватит не более чем на месяц. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник, пишет РИА Новости.

По его словам, в случае прекращения поставок нефти и нефтепродуктов потребность в них Украина сможет удовлетворить за счет собственной добычи и запасов не более чем на протяжении 30 дней.

Колесник обратил внимание, что создание запасов нефтепродуктов – стратегический вопрос по части энергетической независимости Украины. Этот шаг предполагает формирование минимальных запасов в объеме до девяноста дней среднесуточного чистого импорта или шестидесяти одного дня среднесуточного внутреннего потребления в случае чрезвычайных ситуаций.