В Нью-Мексико мужчина открыл огонь по прохожим, убиты 4 человека

Новости США. Четыре человека убиты в результате стрельбы в американском штате Нью-Мексико. Еще девять получили ранения, в том числе двое полицейских, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в городе Флемингтон. Неизвестный мужчина внезапно открыл беспорядочный огонь по прохожим. По словам начальника полиции, в течение 20 минут он стрелял из трех разных видов оружия, включая полуавтоматическую винтовку. За это время успел сделать около 100 выстрелов, пока не был ликвидирован прибывшим на место спецназом. Мотивы стрелка неизвестны. Ранее в Белом доме заявили, что с начала года жертвами массовой стрельбы в США стали 14 тысяч человек.