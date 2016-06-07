Министра экономики Франции закидали яйцами его же политические единомышленники

Новости Франции. Французская кухня. Яйца и другие объекты пищепрома полетели в министра экономики Франции Эманнуэля Макрона. Государственного деятеля закидали провизией его же политические единомышленники.

А всему виной одиозная трудовая реформа. Получай меньше, работай больше. Французам, знающим толк в еде, такое блюдо пришлось не по душе.

Десятки городов охвачены демонстрациями. Бьются витрины, окна, магазины и протестующие с полицейскими. Правда, продукты в министра полетели впервые как символ того, что подобная трудовая реформа и яйца выеденного не стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.