В Актобе жителям советуют не выходить на улицы: атаки боевиков признали терактами

Новости Казахстана. Масштабная антитеррористическая операция проходит в казахстанском городе Актобе. Это связано с нападением неизвестных на воинскую часть и оружейные магазины накануне вечером. Полиции уже удалось установить личности всех преступников. Сейчас предпринимаются меры по их розыску и задержанию. К данному моменту ликвидированы девять боевиков.

Атака была стремительной и неожиданной: более десяти человек ворвались в оружейный магазин, убили продавца и похитили около тридцати винтовок. Дальше события развивались как в гангстерском боевике: преступники разделились на две группы: шестеро угнали машину полиции и пытались захватить еще одну оружейную лавку, там их уже встретили правоохранители. Завязалась долгая перестрелка прямо под окнами жилого дома.

А это уже дело рук второй группы. Террористы на захваченном автобусе протаранили ворота воинской части: в это время все военные были на обеде, но, тем не менее, завязывается стрельба – убит офицер и солдат. Также потеряв двоих, преступники отступили. Но деваться было некуда: армейцы окружили, а затем и ликвидировали боевиков.

Мотивы злоумышленников, сделавших первое воскресенье лета в Актобе по-настоящему жарким до конца не ясны.

Алмас Садубаев, директор Департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел Республики Казахстан:

Предположительно, нападавшие являются радикальными приверженцами нетрадиционных религиозных течений. В городе Актобе объявлен режим антитеррористической операции.

Бердыбек Сапарбаев, аким Актюбинской области Республики Казахстан:

Обстановка находится под полным контролем. На данный момент ситуация стабильна. Прошу актюбинцев проявлять бдительность.

Действия боевиков признали терактом. Их личности установлены, но в интересах следствия эта информация не разглашается. Силовики ликвидировали девять террористов и стольких же взяли под стражу.

От рук преступников погибли шесть человек. Еще с десяток в тяжелом состоянии лежат в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет национальной безопасности Казахстана ввел в Актобе «желтый» уровень угрозы на сорок дней. Полиция проверяет все автомобили и здания, ведь в бегах остается семь боевиков. Однако их поимка – лишь дело времени, заявили в Министерстве внутренних дел страны.