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Пассажирский поезд врезался в товарный в Бельгии: 3 человека погибли, 40 госпитализированы

06 июня 2016 10:00
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Новости Бельгии. Железнодорожная катастрофа произошла в Бельгии. В провинции Льеж пассажирский поезд врезался в товарный. Погибли три человека, еще сорок госпитализированы в срочном порядке. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может возрасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не ясно, почему трагедия произошла: поезда оказались на одной ветке и пассажирский в условиях плохой видимости протаранил впереди идущий состав. Локомотив, можно сказать, уничтожен. Полиция сейчас проверяет всех диспетчеров и работников железной дороги, чтобы ответить на вопрос, кто же виноват в трагедии.

# Железнодорожные катастрофы # Авария

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