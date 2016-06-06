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Антитеррористическая операция проходит в казахстанском Актобе: ликвидированы 9 боевиков

06 июня 2016 10:24
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Новости Казахстана Антитеррористическая операция проходит в казахстанском городе Актобе. Там объявлен «красный», высший уровень террористической угрозы.

Накануне город подвергся атаке неизвестных. Полиции Казахстана удалось установить личности всех преступников, причастных к совершению нападений. Сейчас предпринимаются меры по их розыску и задержанию. Силовики уже ликвидировали девять боевиков. Столько же взяты под стражу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 июня вечером группа вооруженных людей напала на несколько магазинов и попыталась прорваться в воинскую часть, однако на атаку террористов оперативно среагировал спецназ. Всего из-за действий бандитов погибли шесть человек. Сообщается, что нападение организовали радикалы.

# Теракт

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