В Париже протестующих против пенсионной реформы разогнали слезоточивым газом и дубинками

Новости Франции. Жесткими столкновениями с полицией закончились акции протеста против пенсионной реформы в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы французской столицы вышли около 100 тысяч человек, призывая власти отменить решение о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Мирная вначале акция протеста закончилась беспорядками. На разгон демонстрантов были брошены усиленные наряды полицейского спецназа. В митингующих полетели гранаты со слезоточивым газом. А те в ответ стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками. Чтобы утихомирить разгоряченную толпу, полицейским пришлось применить дубинки. Задержано около 30 демонстрантов. Акции протеста прошли и в других таких крупных городах, как Марсель и Лион.