14 человек погибли при обрушении многоэтажного жилого дома в Триполи

У призёров зимней Олимпиады-2026 в Италии разваливаются медали – что говорят организаторы?

В ответ на жалобы, оргкомитет Игр лишь разводит руками и даже обещает провести расследование. Однако, результат очевиден: организаторы просто сэкономили на такой мелочи, как надежность главного символа победы.