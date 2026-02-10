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14 человек погибли при обрушении многоэтажного жилого дома в Триполи

10 февраля 2026 06:34
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В Триполи при обрушении многоэтажного жилого дома погибли по меньшей мере 14 человек. Власти предупреждают: число жертв и пострадавших может увеличиться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 человек погибли при обрушении многоэтажного жилого дома в Триполи-2

На месте развернуты масштабные поисково‑спасательные работы. Из-под обломков извлечены 8 выживших – их доставили в больницы. Точное количество людей, находившихся в здании на момент обрушения, пока неизвестно. Проведена эвакуация жильцов соседних домов. Мэр Триполи планирует объявить квартал зоной бедствия. Причина – частичное обрушение двух жилых зданий после сильных дождей.

# ЧП

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