14 человек погибли при обрушении многоэтажного жилого дома в Триполи

В Триполи при обрушении многоэтажного жилого дома погибли по меньшей мере 14 человек. Власти предупреждают: число жертв и пострадавших может увеличиться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Триполи при обрушении многоэтажного жилого дома погибли по меньшей мере 14 человек. Власти предупреждают: число жертв и пострадавших может увеличиться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте развернуты масштабные поисково‑спасательные работы. Из-под обломков извлечены 8 выживших – их доставили в больницы. Точное количество людей, находившихся в здании на момент обрушения, пока неизвестно. Проведена эвакуация жильцов соседних домов. Мэр Триполи планирует объявить квартал зоной бедствия. Причина – частичное обрушение двух жилых зданий после сильных дождей.