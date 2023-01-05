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В Эстонии планируют снести очередной памятник СССР

05 января 2023 21:05
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Новости Эстонии. В Эстонии решили уничтожить очередной памятник времен СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии планируют снести очередной памятник СССР-1

Таллин готов убрать с острова Сааремаа мемориальный камень, установленный в знак уважения к красноармейцам, погибшим при освобождении страны от фашистских захватчиков. Местные власти должны дать отчет о готовности к сносу до 15 января.

3 января стало известно, что в Нарве планируют уничтожить мемориальную доску с именами погибших в годы Второй мировой войны и памятник на месте захоронения коммунистов и красноармейцев, павших в боях за город в ноябре 1918 года.

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# Памятники # Новости Эстонии # Фотофакт

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